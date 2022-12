A Villa Maria si festeggia Santa Lucia: speranza di tutti per una rapida soluzione del caos sanità

Nonostante il difficile momento attraversato per le note vicende legate al blocco delle prestazioni a seguito dei decreti commissariali relativi alla riduzione dei Budget ed al blocco dei pagamenti, la Clinica Villa Maria ha voluto onorare la Festa di Santa Lucia, la Santa protettrice degli occhi e della vista. “Come è noto – si legge in una nota stampa – al Reparto di oculistica della Clinica, eccellenza assoluta del nostro territorio, fanno riferimento migliaia di pazienti non solo della nostra Regione. La cerimonia ha visto la presenza dei dipendenti e dei Professionisti con la Santa Messa, celebrata da Padre Giovanni, Parroco della vicina Parrocchia di Sant’ Antonia da Padova e con successivo scambio di auguri per le prossime festività.

E’ emersa la speranza da parte di tutti che possano essere trovate in tempi rapidi soluzioni alla assurda situazione oggi presente con migliaia di pazienti in attesa di prestazioni, mentre la Clinica è costretta a rimanere ferma. Situazione ancora più assurda se si pensi che è in corso una importante ristrutturazione della Clinica, che è in corso la installazione di nuove attrezzature per tutta l’ area radiologica, in specifico un nuovo mammografo e nuovo telecomandato radiologico, che la TAC 64 strati è disponibile per supportare le lunghe liste di attesa delle strutture pubbliche”.