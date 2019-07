A Villa de Capoa tornano gli zampilli: rimesse in funzione le fontane

CAMPOBASSO

Sarà riaperta al pubblico il prossimo 6 luglio Villa de Capoa. Il polmone verde al centro della città è oggetto dal 3 luglio scorso è oggetto di un intervento fitosanitario volto a contrastare la Piralide del bosso, un ospite indesiderato che già una volta aveva attaccato arbusti e piante dello storico giardino. Pertanto, il comune è subito corso ai ripari anche in vista del prossimo appuntamento in programma proprio a Villa De Capoa. Domenica 7, infatti, prenderà il via la seconda edizione di “Musica in Villa” e per l’occasione sono state rimesse in funzione anche le fontane. A renderlo noto con un post su facebook lo stesso sindaco Gravina.

«La riqualificazione della villa è uno degli obiettivi da conseguire nei prossimi anni – ha detto l’assessore all’ambiente Simone Cretella – al riguardo proferiremo ogni sforzo, ma sarà indispensabile intercettare risorse e collaborazioni esterne, perché ci sarà bisogno di interventi importanti che andranno ben oltre l’ordinaria manutenzione».