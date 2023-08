A Villa De Capoa il duo Rossetti-Fatica

Venerdì a Campobasso il quarto appuntamento, dal titolo “Viaggio dagli albori dell’opera alla musica da film”, nell’ambito della rassegna organizzata nello storico punto verde della città

Si svolgerà domani, venerdì 18 agosto alle 20,30 a Villa de Capoa, il quarto appuntamento della rassegna “Villa in Canto” con il Duo composto da Denyse Rossetti e Giusi Fatica (soprano-pianoforte), in “Viaggio dagli albori dell’opera alla musica da film” con brani di Handel, Gluck, Mozart, Bellini e Morricone. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici della Musica, sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis, e con il contributo del Comune di Campobasso è a ingresso gratuito.

Denyse Rossetti intraprende gli studi musicali presso il Conservatorio statale di musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso dove consegue il diploma accademico di I livello in Canto lirico con il massimo dei voti e la lode.

Segue il Master di prassi esecutiva e accompagnamento del repertorio operistico per maestri collaboratori e cantanti del M° Amedeo Salvato presso il Conservatorio e la Masterclass del M° Alda Caiello presso la Fondazione Accademia di Imola. Partecipa alle opere: Il cappello di Paglia di Firenze di Nino Rota il 25 e il 26 maggio 2017, Suor Angelica e Tabarro di Giacomo Puccini. Con il Coro lirico d’Abruzzo partecipa all’opera Suor Angelica allestita al Festival di Tagliacozzo. Si esibisce al Teatro dell’Osservanza di Imola e al Teatro Savoia di Campobasso con l’orchestra sinfonica del Conservatorio “Lorenzo Perosi” in occasione del concerto di inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019. Il 12 gennaio 2019 fa parte del coro di La Traviata allestita nella Chiesa S. Lucia V.M. di Castrocielo dall’associazione Ararat. Nel 2019 partecipa al saggio della classe di Direzione d’orchestra esibendosi nel ruolo di Gilda nel Rigoletto di Giuseppe Verdi Esegue lo Stabat Mater di Alessandro Scarlatti nel ruolo di Soprano nella Chiesa di Santa Maria della Croce in Campobasso. Si esibisce nel ruolo di Giannetta nell’opera Elisir d’amore di G. Donizetti a Roma presso Casa Bassi. Interpreta il ruolo di Cenerentola dall’opera Cendrillon di Pauline Viardot presso il Teatro Savoia di Campobasso, dove si esibirà anche come protagonista in Lucia Il Musical di Auro Zelli dal 7 al 10 aprile 2022.È stata membro del Coro polifonico Jubilate di Campobasso, dove ha ricoperto anche il ruolo di Soprano solista e ha tenuto diversi concerti di musica da camera, vantando collaborazioni solistiche anche in cerimonie ufficiali di enti statali.

Giusi Fatica ha intrapreso gli studi del pianoforte all’età di cinque anni; a nove anni inizia il percorso di studi al Conservatorio Statale di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso con Stella Quadrini, per poi diplomarsi, nell’ottobre 2012, con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Michele Battista. Ha conseguito nel marzo 2017, nel medesimo Conservatorio, con il massimo dei voti e la lode, il Biennio Specialistico in discipline musicali ad indirizzo interpretativo-compositivo di Pianoforte con Alessandro Taverna e nell’ottobre 2018, il Biennio Specialistico in Clavicembalo con il massimo dei voti, lode e menzione speciale d’onore con Andreina Di Girolamo.

Ha partecipato a diverse Master class di perfezionamento per entrambi gli strumenti con maestri di chiara fama quali Michele Marvulli, Silvia Rambaldi ed Emilia Fadini. Si è distinta in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui III Premio in Musica vocale da camera nel concorso internazionale Pietro Argento di Gioia del Colle e II Premio (categoria solisti) nel Wanda Landowska International Harpsichord Competition di Ruvo di Puglia. Ha tenuto concerti sia come solista che in formazioni da camera, patrocinati da enti quali la Fondazione Molise Cultura, gli Amici della Musica di Campobasso, la Fondazione PescarAbruzzo; per la prima volta in Molise, il 4 ottobre 2021, ha eseguito le Goldberg Variationen di J. S. Bach presso l’Auditorium Ex Gil di Campobasso. Dal 2014 ad oggi è una dei pianisti del festival ArteinCanto e del medesimo concorso internazionale, dal 2015 al 2016 è stata pianista ufficiale del Concorso Mirabello in musica e dal 2017 al 2019 maestro collaboratore e maestro al cembalo dell’Operastudio Molise con recite sia in Molise che in Germania. Ha lavorato come pianista accompagnatore e maestro di palcoscenico nella messa in scena di opere quali Le nozze di Figaro e il Don Giovanni di W.A. Mozart, Il barbiere di Siviglia e La cambiale di matrimonio di G. Rossini, Rita e L’elisir d’amore di G. Donizetti.

È maestro collaboratore al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara dal 2016.