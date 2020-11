«A Venafro si utilizzino subito i fondi della zona rossa per eseguire tamponi e per aiutare famiglie e attività commerciali»

Il gruppo misto presenterà una mozione al prossimo consiglio

«Il comune di Venafro ha ricevuto – si legge in una nota a firma di Adriano Iannacone, Capogruppo “Gruppo misto” Comune di Venafro, Stefano Buono, Consigliere “Gruppo misto” Comune di Venafro e Anna Ferreri, Consigliera “Gruppo misto” Comune di Venafro – mediante apposito Decreto ministeriale del Viminale, una somma pari ad € 392.630,00. Questi fondi, come stabilito all’art. 112 – bis del Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), vanno utilizzati per aiuti di natura socio – economico nei confronti delle realtà particolarmente vessate dalla prima ondata di contagi e che, infatti, erano state configurate come “zone rosse”. Non è dato ancora sapere in che modo l’Amministrazione di Venafro intende utilizzare gli importanti fondi messi a disposizione dal Governo. Evidentemente la Giunta Ricci non ha chiaro il significato di “misura urgente” né lo straordinario momento di difficoltà sanitario, sociale ed economico che stanno attraversando i cittadini venafrani». Ecco il motivo che spinge i Consiglieri del gruppo misto Adriano Iannacone, Anna Ferreri e Stefano Buono a presentare una mozione al prossimo Consiglio Comunale che contiene tre proposte concrete. «Utilizzare una parte significativa dei fondi per effettuare tamponi molecolari a tappeto per la popolazione di Venafro, a partire, possibilmente, dalle fasce più deboli e dalle persone maggiormente bisognose, al fine di avere uno screening realistico sulla presenza di contagi in Città. Impiegare un’altra parte dei danari a disposizione per aiuti alle famiglie in particolari ed oggettive situazioni di difficoltà. Distribuire la restante somma dei fondi a disposizione elargendo contributi a fondo perduto alle tante attività commerciali in difficoltà. Il criterio utilizzabile per la scelta dei destinatari dei contributi potrebbe essere quello dei codici ATECO delle attività tutt’ora penalizzate dai provvedimenti nazionali vigenti. Un criterio oggettivo e democratico che non presuppone un’istruttoria e, quindi, una discrezionalità che potrebbe, ingiustamente, penalizzare o favorire qualcuno. La difficoltà di risposta del sistema sanitario molisano e la confusione circa i dati reali dei contagi a Venafro sono sotto gli occhi di tutti. Adottare un provvedimento simile aiuterebbe molto. Le difficoltà economiche e sociali, in un contesto già critico anche prima della pandemia, sono notevoli e una boccata d’ossigeno, sottoforma del citato contributo a fondo perduto, per famiglie e attività, rappresenterebbe non solo un aiuto economico ma anche il segno della vicinanza della politica. I soldi ci sono e il risultata è a portata di mano. Tutti i consiglieri Comunali saranno chiamati ad esprimersi a riguardo e, siamo convinti, dimostrino la necessaria sensibilità e dispieghino, finalmente, operatività».