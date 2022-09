A Venafro l’omaggio musicale a Lucio Dalla

Lunedì 5 settembre torna uno degli appuntamenti più amati dell’estate venafrana: l’omaggio musicale, che quest’anno sarà dedicato al cantautore bolognese Lucio Dalla, a dieci anni dalla sua scomparsa. A firmarlo sarà il Collettivo Divergente, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Venafro.

L’evento avrà luogo, a partire dalle 21, nella piazza antistante al Castello Pandone, ora intitolata al principe della risata Antonio De Curtis. Dopo il grande successo dello scorso anno, con la serata dedicata a Franco Battiato, ancora con le restrizioni per il Covid 19, quest’ anno si torna alla normalità, con l’omaggio a Lucio Dalla e non è un caso che uno dei suoi mantra fosse “ma l’impresa eccezionale dammi retta è essere normale”. La serata percorrerà attraverso i suoi maggiori successi, la normalità di un grande artista che ha saputo essere innovativo, tradizionale, romantico e irriverente allo stesso tempo.

Come nelle precedenti edizioni, l’esecuzione dei brani sarà affidata ad artisti e musicisti locali, in modo del tutto gratuito e a servizio della cultura e dell’arricchimento della nostra cittadina. Quest’ anno ci saranno i musicisti più giovani che abbiano calcato questo palco.

Quindi l’appuntamento è per lunedì 5 settembre per “La sera dei miracoli” omaggio a Lucio Dalla, in cui “si muove la città con le piazze e i giardini e la gente nei bar” ore 21 Piazza Antonio De Curtis, già Piazza Castello, Venafro.