A Venafro gli storici presepi artigianali napoletani di San Gregorio Armeno

I suoi familiari e il padre in primis, residenti a San Gregorio Armeno, storica zona del centro antico di Napoli dove si realizzano, si ammirano e si commercializzano artistici presepi artigianali in legno e stoffe di vari colori, erano “Maestri Presepiali” da tutti apprezzati, e non solo di Napoli. Lui, Luigi Lametta, discendente da una tale famiglia artigianale ed ammogliato con figli, un bel giorno decise di trasferirsi a Venafro per aprirvi “La Casa del Presepe”, laboratorio artigianale dove l’uomo realizza lavori su legno ma soprattutto si dedica all’arte presepiale appresa dal padre a San Gregorio Armeno, che il nostro ha deciso di portare in Molise ed in particolare a Venafro, contando sull’accoglienza popolare. In effetti tanto è avvenuto, visti i favori che il nostro ha subito incontrato nella sua nuova città di residenza. Lo testimonia il cartello regalatogli da un cliente molisano, che Luigi oggi espone orgogliosamente e con un largo sorriso dinanzi alla propria bottega artigiana a Venafro sul quale si legge : “Un bel giorno Luigi al fine probabilmente di dare futuro e certezze alla propria famiglia ed a se stesso decise di fare la valigia e partire dal capoluogo partenopeo dove sino ad allora era cresciuto ed aveva lavorato nella storica attività artigianale del padre”. I suoi presepi ? Apprezzatissimi perché fatti col cuore e prossimamente saranno a loro volta tra le creazioni artigianali di spicco della 2^ Rassegna dell’Arte Presepiale nella Palazzina Liberty di Venafro, evento che al suo esordio lo scorso anno ebbe enorme successo, che si punta a bissare anche per il 2019. Nel frattempo Luigi, l’artigiano presepiale napoletano che ha scelto Molise e Venafro come sua seconda patria lavorativa, continua a realizzare “pezzi” eccellenti nel solco della migliore tradizione partenopea apprezzata in tutto il mondo, incassando quotidianamente i consensi di tanti.

Tonino Atella