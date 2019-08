A Tufara una coperta all’uncinetto tra arte e realtà (FOTO)

Quando arti diverse si incontrano il risultato non può che essere speciale. Colori e mani insieme per realizzare una vera e propria installazione artistica che sarà possibile ammirare passeggiando in uno dei vicoli del borgo del Tufara.

Il murales realizzato due anni fa da Giacinto Luca Ruo si è, infatti, impreziosito dell’opera all’uncinetto creata su iniziativa di un gruppo di donne locali che hanno deciso di partecipare al progetto “IntrecciAMO” di Muvt, l’associazione di volontariato impegnata nella valorizzazione del piccolo borgo molisano.

E, nello specifico, passato e presente s’incontrano nell’immagine dell’anziana intenta a filare e la coperta colorata dipinta sul muro che diventa tangibile “tappezzando” la panchina antistante. Dal virtuale al reale, un divario labile che diventa uno stimolo a confrontarsi e creare insieme.

FOTO FACEBOOK