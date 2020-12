A tu per tu con don Vittorio Perrella, parroco storico della Chiesa di S. Giuseppe Artigiano a Campobasso. Sta accompagnando il nuovo sacerdote, don Pino Romano, alla guida della parrocchia che ha retto per oltre 40 anni

Ci riceve nella sua chiesa, che lui preferisce definire come la casa che accoglie, che apre le braccia al prossimo. Sorridente e sempre fiducioso racconta la sua missione fatta di carità e comprensione, di parroco mai sopra le righe che trova la gioia nel donare agli altri ponendo sé stesso sempre in secondo piano. Il tempo del Covid e delle restrizioni, il conforto spirituale e la Santa Messa di Natale che quest’anno verrà anticipata alla 18,30 e che accoglierà una famiglia vera: una donna e un uomo da poco diventati genitori che rappresenteranno la Madre, il Padre e Bambinello.

