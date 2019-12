A Trivento torna l’ormai famoso “Albero in piazza”

REDAZIONE

Per il secondo anno consecutivo e dopo il successo ottenuto torna a Trivento L’Albero in piazza. Non il solito abete di Natale ma un albero realizzato dalle “Grannysquare”, le “uncinettine” che provenienti da tutta l’Italia hanno realizzarono questo splendido mosaico colorato. Quest’anno l’Associazione “Un Filo Che Unisce” riprendendo il manufatto dello scorso anno che era stato conservato con cura ha realizzato un albero nuovo e ancora più maestoso del precedete, sormontato da una stella luminosa che brillerà per circa un mese abbracciando tutte le festività natalizie. Ad oggi sono più di 40 le città italiane ed estere che hanno aderito all’evento curato da circa un anno: #UnFiloCheUnisceDaTriventoA Questo evento è nato per far sì che il centro molisano sia conosciuto in tutto il mondo.