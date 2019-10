La figlia Concetta: «Mio padre è stato un grande lavoratore ed ha sempre accolto tutti»

Una targa commemorativa per imprimere il ricordo di un uomo unico e che ha sempre voluto aiutare gli altri, rimanendo nel suo amato paese, Trivento. Parliamo di Emilio Petrossi, un maestro nel forgiare il ferro. E proprio Emilio, nella sua bottega, «con la forza del fabbro ha educato decine di giovani restituendoli alle famiglie e alla società come cittadini liberi. Emilio, insieme alla moglie Mariannina Fierro, è stato un esempio di rigore, solidarietà e accoglienza» si legge nella targa commemorativa posta vicino alla bottega del fabbro.

E Concetta Petrossi ha ricordato con amore il proprio padre e con entusiasmo il lavoratore che ha aiutato tanti ragazzi a formarsi e a crescere, in quella bottega costruita con sacrifici e passione. «Per ricavare il sito di costruzione, ricordo che papà diceva che avevano utilizzato “picc e pala” cioè il piccone e la pala intendendo che avevano scavato a mano. E si riferiva al fatto che avevano “tagliato” a mani parte del Crinale di una collinetta che nei decenni successivi venne eliminata totalmente (dopo sì con mezzi meccanici) per fare spazio alla costruzione della parte nuova del paese» afferma Concetta. E stringendo tra le mani due foto dice ancora: «La prima ritrae tutta la mia famiglia e considerando che avrò avuto 4/5 anni, è stata fatta alla fine degli anni ’50, inizio anni ’60. E stavamo davanti all’officina appena realizzata. L’altra foto ritrae papà ancora giovane uomo che per tanti ha rappresentato la forza e la sicurezza che infondeva in tutti quelli che lo hanno conosciuto. In tanti, alla sua morte, mi hanno rappresentato la mancanza del punto di riferimento che era stato non solo per risolvere, col suo lavoro, i problemi di tanti, ma anche la scomparsa di una figura d’uomo di poche parole di cui fidarsi» ha continuato a riferire la figlia. «I ricordi raccontati si scolpiscono meglio nella memoria» ha concluso Concetta Petrossi commemorando il suo adorato padre, punto di riferimento per tutto Trivento.