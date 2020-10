A Trivento è già Natale, spunta l’Albero ad uncinetto: servierà per le riprese di “Alle falde del Kilimangiaro”

“L’albero di Natale è comparso in anticipo a Trivento, non per stravolgere la comunità – fanno sapere da “Un filo che unisce” – ma per essere presente, come testimone di uno stato d’animo, per le registrazioni della trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi”. La precisazione è d’obbligo per evitare equivoci e per trasparenza di informazioni. È stata una settimana particolare, tra entusiamo e trepidazione iniziata con la “vestizione” dell’albero, nello stesso luogo dove è stato “svestito” alla fine delle festività scorse, con pazienza ed in sordina per poi terminare con l’installazione nel centro storico del paese. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, alla follia di chi ci ha creduto e a chi materialmente ci ha permesso di sistemare in sicurezza l’albero. Un grazie speciale a Donato Griguoli per averci aiutato,con mezzi adeguati alla sistemazione nel luogo convenuto, proposto ed autorizzato dall’amministrazione comunale.In fondo ciò che è importante è lo spirito del Natale, quindi ci auguriamo che la presenza dell’albero sia di un buon auspicio per tutti e non elemento di disturbo”.

