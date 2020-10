A tre anni dalla scomparsa di Aldo Biscardi il ricordo dell’assessore Giuseppe Bonomolo

L’Assessore Giuseppe Bonomolo ricorda, a tre anni dalla scomparsa, Aldo Biscardi. «Un vuoto incolmabile, Aldo Biscardi ha sempre manifestato amore verso una Città che non ha saputo onorarlo al meglio negandogli in vita la cittadinanza onoraria ma che ha saputo dar egli il giusto riconoscimento con l’affetto e la gratificazione di un popolo che da sempre lo ha amato e che continuerà a farlo. Aldo è con noi e con noi rimarrà indelebilmente anche grazie al Museo ad egli intitolato dove ogni cosa ha fermato il tempo e in cui, grazie alla famiglia, Aldo rivive in ogni suo cimelio, in ogni sua foto. Il suo sorriso è stato il sorriso di un nuovo modo di far giornalismo e, con noi mai volerà via».