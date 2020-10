A Toro riapre la scuola primaria e secondaria, per l’infanzia si attende l’ok dell’Asrem

Dopo i momenti di tensione che si sono vissuti a Toro a seguito della positività al Covid di una bimba che frequenta la scuola dell’infanzia del paese si respira un cauto ottimismo in quanto tutti i tamponi processati sugli alunni delle scuole di Toro oltre che quelli sul personale Ata e sui docenti sono risultati negativi. Nella serata di ieri il sindaco di Toro, Roberto Quercio, ha firmato l’ordinanza (n. 18/2020) per la riapertura della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado a valle della Sanificazione Certificata dei plessi della scuola Primaria/Secondaria di I Grado, della Scuola dell’Infanzia e dello Scuolabus. “I prodotti-ha fatto sapere il sindaco con un post su Facebook- hanno bisogno di agire per circa 24 ore per una corretta efficacia. Domani si riparte, in sicurezza, per tutti gli alunni della Primaria e Secondaria di Toro. La scuola dell’Infanzia resta sotto sorveglianza sanitaria dell’ASReM per scongiurare qualsiasi ulteriore problema. Ci siamo portati avanti con la sanificazione del plesso in modo che non appena l’ASReM darà l’ok, saremo pronti per ripartire anche con i più piccini. Ci auguriamo che le cose proseguano sempre per il meglio e ci adopereremo per tutto quanto ci è possibile per rendere il tutto più sicuro e rispettando quanto previsto dallo Stato, per la gestione dell’emergenza sanitaria, anche in ambito scolastico. Un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi, al personale scolastico e comunale, per una ottima ripartenza, in sicurezza”. Nel commentare il sindaco ha anche voluto ricordare ai cittadini di utilizzare sempre la mascherina, rispettare le distanze sullo scuolabus, all’entrata, all’interno e all’uscita, sanificare le mani ogni volta che si entra sullo scuolabus e a scuola, mantenere le distanze a scuola e rispettare i percorsi tracciati dall’istituzione scolastica, misurare la febbre ogni mattina, a casa. “Solo rispettando tutto quanto è stato ampiamente studiato per noi -ha concluso il sindaco-potremo ridurre il rischio della diffusione del contagio. Forza ragazzi, forza genitori, forza maestri, professori e personale ATA, forza Dirigente”.