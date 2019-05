A Toro l’evento “Voler bene all’Italia 2019- La piccola grande Italia”

REDAZIONE

Domenica 2 giugno a Toro è in programma la manifestazione pubblica “Voler bene all’Italia 2019- La piccola Grande Italia”. Come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno il Comune di Toro ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di Legambiente, per promuovere la cultura, l’ambiente e il territorio, con la certezza che sono i Piccoli Comuni Italiani il vero cuore pulsante della nazione e ne definiscono l’identità. A tal fine ha coinvolto i Comuni dell’Unione dei Comuni del Tappino, il Comune di Pietracatella, e varie associazioni, di Toro e dei paesi limitrofi, nell’ottica del rispetto per l’ambiente, della riscoperta delle antiche tradizioni e dei luoghi vissuti dalle generazioni passate, con la prospettiva di innovazione del territorio e della riscoperta dei sapori tradizionali, mirando alla vocazione turistica dei nostri luoghi.

Questo è il programma della giornata:

Ore 8:00 – Raduno in V.le S. Francesco presso la sede del Comune di Toro.

Ore 8:30 – Partenza della camminata lungo le antiche strade utilizzate per raggiungere il ponte romanico di Toro. Verranno riscoperte le contrade del paese con curiosità e caratteristiche dei luoghi attraversati.

Ore 11:00 circa – Arrivo alla Piana dei Mulini, nella zona adiacente il Ponte di Toro sul Tappino, con saluti istituzionali dei sindaci e delle associazioni promotrici dell’evento.

Ore 11:30 – Esposizione delle opere di Carlo Ricciardi ed esposizione dei prodotti eno-gastronomici locali.

Ore 12:30 – PRANZO allietato dall’esibizione della FaraBand.

Ore 15:00 – Dimostrazione sulla produzione di prodotti caseari locali. Ore 15:30 – Giochi popolari organizzati dalla Pro-Loco di Pietracatella. Ore 19:00 – Concerto del gruppo emergente “On the Spit”

– In dettaglio. La camminata lungo le “Antiche Strade” è volta alla riscoperta delle mulattiere che venivano utilizzate quotidianamente dalla popolazione torese per recarsi a lavorare nei campi, a pascolare le pecore e le capre, a portare grano e granone da macinare al mulino, a lavare i panni nel torrente Tappino, dove possibilmente pescare e, con il bel tempo, fare un bagno… Più in generale questi antichi sentieri raccordavano l’abitato di Toro al sottostante tratturo Castel di Sangro – Lucera per inserirlo nella importantissima rete viaria tradizionale di collegamento tra Abruzzo, Molise, Puglia e Campania.

Si percorreranno quindi i sentieri dei nostri nonni, evitando al minimo la strada asfaltata, per riscoprire un patrimonio dimenticato, consci che le pubbliche amministrazioni debbano rivendicare anche gli antichi sentieri come proprio patrimonio storico, socioculturale da conoscere, valorizzare e tutelare al meglio, anche a beneficio delle nuove generazione e dei “nuovi camminatori” di percorsi alternativi (per esempio,

quelli che si muovono sulle orme di San Francesco che da Assisi si portò in pellegrinaggio al Santuario di San Michele Arcangelo) che sempre, più numerosi, attraversano il nostro territorio.

– Una volta giunti al Ponte di Toro (Piana dei Mulini), seguiranno i saluti istituzionali dei sindaci e dei presidenti delle associazioni promotrici dell’evento, che informeranno la cittadinanza sui progetti che si stanno realizzando per la promozione del territorio, del turismo e dell’innovazione dei territori stessi, con l’arrivo della Fibra 100 Mega.

– Verranno quindi presentate al pubblico le opere in pietra dell’artigiano Carlo Ricciardi di Campodipietra, alcune delle quali saranno donate al Comune di Toro. Contestualmente si apriranno gli stand espositivi dei produttori eno-gastronomici locali, come vetrina aziendale e del territorio.

– Alle 12:30 sarà possibile degustare il pranzo, preparato dall’Associazione Socio-Culturale Comitato S. Mercurio e allietato dall’esibizione della FaraBand.

– Nel pomeriggio, attorno alle ore 15, alcuni agricoltori diretti locali daranno un saggio della produzione dei prodotti caseari, come attività di formazione per le nuove generazioni e per coloro che vogliano apprendere il lavoro dei nostri imprenditori agricoli, magari provando a cimentarsi nella stessa attività.

– A seguire i giochi popolari, organizzati dalla proloco di Pietracatella, per divertire tutti, giovani e meno giovani e, in serata, alle ore 19:00, il concerto del gruppo emergente “On the Spit” concluderà la manifestazione. Il Comune di Toro ringrazia tutti coloro che prenderanno parte alla giornata, comprese le autorità e le forze dell’ordine. Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti i Comuni dell’Unione dei Comuni del Tappino, al Comune di Pietracatella, a Legambiente e alle varie associazioni, di Toro e dei paesi limitrofi, che hanno inteso sposare una bella iniziativa, certi che per uscire dall’isolamento è necessario rimboccarsi le maniche tutti insieme, promuovendo il territorio e la propria collettività.