A Torella il primo impianto di ventilazione meccanica per la scuola a prova di Covid

Sarà inaugurato giovedì 9 settembre il nuovo impianto di “ventilazione meccanica” realizzato presso la scuola dell’Infanzia di via Sandro Pertini di Torella del Sannio. “Si tratta di un impianto assolutamente innovativo – afferma il sindaco Antonio Lombardi – il primo ad essere realizzato nella Regione Molise, che consente, nei casi di scarsa aerazione degli ambienti chiusi e sovraffollati, l’apporto di area esterna attraverso un dispositivo di ventilazione meccanica così da evitare e ridurre notevolmente le occasioni di esposizione degli studenti, per via aerogena, ad agenti patogeni provenienti da portatori sani o asintomatici o anche da portatori di malattie in fase di incubazione. L’apporto di area esterna attraverso la ventilazione meccanica migliora la qualità dell ‘ambiente interno con ricadute positive sulle condizioni igieniche e sulla salute di studenti e personale scolastico. Auspico che ogni scuola si doti, nell’immediato futuro, di impianti di ventilazione meccanica, soprattutto in questo periodo, in quanto il meccanismo viene individuato quale misura estremamente utile per prevenire i rischi legati al contagio da SARS-C0 V-2. La scuola di Torella del Sannio si è dotata, in tempo utile, di tale meccanismo di sicurezza. L’imminente riapertura del nuovo anno scolastico viene vissuta con un senso di sollievo e tranquillità sia per il sottoscritto sindaco che ha voluto fortemente detto impianto sia per i genitori dei piccoli alunni che si troveranno ad affrontare le criticità del periodo pandemico con un conforto maggiore”.