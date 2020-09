Rimarrà chiusa nella giornata del 2 ottobre così come scritto nell’ordinanza del Sindaco di Torella del Sannio, la scuola materna di via Sandro Pertini a Torella. L’intervento che si è reso necessario per non differibili lavori di manutenzione relativa all’allaccio Enel sarà rapido ed in sicurezza.