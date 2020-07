A Termoli tornano operativi gli infopoint turistici

Già da qualche giorno è stato aperto al pubblico l’infopoint del Comune di Termoli che si trova alla Torretta Belvedere all’ingresso del borgo vecchio.

E’ stato possibile grazie all’impegno delle borse lavoro che si sono messe a disposizione garantendo l’accoglienza per tutti i turisti che volessero avere qualsiasi tipo di informazione sulla città di Termoli.

L’infopoint della Torretta Belvedere, che si trova di fronte all’assessorato allo Sport, Cultura e Turismo, resterà aperto dal martedì al sabato dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per contattare l’infopoint è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: giuseppesavino@comune.termoli.cb.it

L’assessore Michele Barile comunica anche che grazie alla collaborazione con l’associazione turistica Pro Loco e l’associazione Creamar sono a disposizione altri due punti informativi.

La Pro Loco si trova in via Dante ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12,30. Per informazioni è possibile telefonare al numero 342.8699522 oppure scrivere all’indirizzo mail prolocotermoli@libero.it

L’infopoint dell’associazione Creamar si trova invece all’interno del borgo vecchio in via Federico II di Svevia nei pressi del faro. E’ aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 18 alle 24. E’ possibile visitare i siti internet dell’associazione agli indirizzi internet www.termolituristica.com e www.ilmolise.info e contattare la Creamar ai seguenti indirizzi mail: termolituristica@gmail.com ; creamar.termoli@gmail.com