«A Termoli si deve lottare per i beni comuni»

REDAZIONE TERMOLI

Una manifestazione per parlare dei beni comuni e della necessità di tutelare il proprio territorio quella che ha spinto in piazza Monumento Marcella Stumpo e gli attivisti di Termoli Bene Comune. «Vogliamo ricordare che lottare per l’ambiente significa lottare contro questo sistema e di chi fa merce dei beni comuni usandoli come una cassa continua senza calcolare che sta distruggendo questo pianeta. Abbiamo festeggiato e stiamo festeggiando la grande conquista di un altro pianeta, la Luna – ha affermato Marcella Stumpo – e non riflettiamo sul fatto che nel frattempo abbiamo distrutto quello che viviamo. I cittadini devono riappropriarsi dei beni comuni e di qui la festa per esigere dalle istituzioni delle risposte perché da soli è evidente che possiamo contestare il sistema ma abbiamo bisogno che agisca chi ha il potere e che deve essere messo alle strette. Per quello che riguarda Termoli parliamo anche di sanità che nel Molise deve tornare a essere pubblica, basta il predominio del privato che non integra ma è superiore al pubblico. Si può ripubblicizzare l’acqua che come tutte le altre gestioni per riportare i beni comuni ed è quello che cercherò di fare e parleremo di territorio perché usciamo da cinque anni di finanza di progetto a go go con la quale è stato venduto di tutto. A Termoli si può e si deve lottare ma i cittadini ci devono sostenere sennò ci si sveglia troppo tardi».