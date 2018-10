A Termoli raduno di appassionati di kitesurf

TERMOLI

Terminata la stagione balneare, a Termoli arrivano gli sportivi ed appassionati di Kitesurf. Complice, la giornata di sole con temperature superiori ai 20 gradi ed il vento. Si sono ritrovati sul lungomare nord della città diversi giovani dove hanno preparato mute, tavole da windsurd e kitesurf per poi solcare il mare grazie al forte vento. Alcuni si sono abbandonati ad acrobazie. Termoli rappresenta una mèta per gli appassionati di tali sport. In mattinata dal porto di Termoli sono salpati circa 70 passeggeri alla volta delle Isole Tremiti (Foggia) a bordo della motonave merci e passeggeri Isola di Capraia. Il flusso di turisti verso le Diomedee prosegue anche ad estate conclusa grazie al bel tempo e temperature miti. Attualmente dallo scalo termolese è attiva solo la motonave Isola di Capraria nel collegamento giornaliero con le Tremiti.

Foto Ansa