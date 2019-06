«A Termoli non si nasce più», “La Repubblica” dedica spazio alla “storia” molisana

Oggi è l’ultimo giorno per accettare ricoveri. Da domani il Punto Nascita del San Timoteo di Termoli non prenderà più in carico pazienti. Smaltirà i ricoveri ed entro il 7 luglio chiuderà i battenti. Il dramma molisano sta “conquistando” la ribalta delle cronache nazionali. E oggi La Repubblica ha dedicato un’apertura di pagina alla “storia” molisana. A pagina 20 il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari ha titolato “Niente medici e ora in paese non si nasce più”. Un lungo articolo, firmato dall’inviato Paolo G. Brera, nel quale si riscostruisce la vicenda molisana. Magari i riflettori puntati anche da parte della stampa nazionale, può essere utile a far emergere la drammaticità e l’emergenza che sta vivendo il Molise sotto il profilo della sanità.