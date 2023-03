A Termoli nessuna struttura per ospitare disabili, la denuncia choc di un’associazione

Il Tulipano di Sassuolo: «Impossibile organizzare una gita, mai successo di dover cambiare destinazione»

«Siamo stati rifiutati da diversi hotel di Termoli perché del nostro gruppo fanno parte anche sei persone con disabilità.

Abbiamo contattato direttamente gli hotel, ma ci hanno detto sempre che le strutture non erano accessibili».

È la denuncia, riportata dalla Gazzetta di Modena, che fa l’associazione di pubblica assistenza ‘Il Tulipano’, operativa a Sassuolo, in provincia di Modena.

Come spiega la presidente Graziella Venturelli, ‘Il Tulipano’ proprio in questi giorni – riporta l’Ansa Molise – sta organizzando un viaggio per i primi di settembre verso le isole Tremiti, con ‘base’ a Termoli, nonostante gli annunci sui siti web, però, la presenza di sei persone con disabilità nel gruppo ha costretto l’associazione a valutare il cambio di destinazione a fronte dei diversi no che avrebbe incassato: «La verità – continua Venturelli – è che i nostri gruppi non sono visti bene».

Ora l’associazione si sposterà a Vasto Marina, provincia di Chieti, in una struttura che ha accolto la richiesta. «Organizzo gite da più di vent’anni – termina Venturelli – mi è già capitato di sentirmi dire di no, ma non mi era mai successo di dover andare altrove per la mancanza di strutture accessibili».

«La città di Termoli non ha strutture ricettive in grado di accogliere diversamente abili in carrozzella. Da anni c’è questa situazione e non è una novità per nessuno». Così alcuni imprenditori del turismo del posto.

Secondo la Pro Loco della città «c’è una stanza in un B&B» di Termoli adeguata per ospitare diversamente abili ed una seconda in un albergo attualmente chiuso».

«Il problema nell’accoglienza ai disabili – spiegano alcuni imprenditori – non è avere solo delle misure compensative come ascensori e scivoli. E’ necessario avere le stanze ad hoc che rispettano i requisiti previsti dalle normative e ce ne sono solo due in strutture diverse».

A Campomarino Lido, nei pressi di Nuova Cliternia, a sud della costa molisana, è presente una struttura ricettiva di recente costruzione con più stanze accessibili, senza barriere architettoniche, in grado di accogliere i diversamente abili.