A Termoli lo “stand delle nostre creazioni” per sostenere l’Associazione Sindrome di Down ARK 21

L’Associazione Sindrome di Down ARK 21, invita tutta la cittadinanza allo “stand delle nostre creazioni”, in Piazza Vittorio Veneto i giorni 6, 7 e 8 aprile (salvo condizioni meteo avverse), dalle ore 10:00 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:30, la cui vendita andrà a finanziare i tanti progetti.

Le creazioni sono interamente realizzate a mano dai ragazzi dell’associazione, con l’aiuto delle loro famiglie e dei soci volontari; quest’occasione vuole fungere anche da biglietto da visita di ARK 21, che in quei giorni sarà a disposizione per chiunque voglia avere informazioni a riguardo e diventarne socio.

Passione, amore, divertimento, sfida e collaborazione sono le parole chiave dell’associazione, creata dall’unione di alcuni genitori di ragazzi con Sindrome di Down del territorio, con lo scopo di donare un futuro ai loro figli, quel futuro spesso così incerto quando questi non sono più tutelati dal sistema scolastico.

Nata nel novembre 2021 come “UP, Down…e non solo”, da questo febbraio è diventata “ARK 21”, cambiando nome e direttivo, ma tenendo fede ai suoi originali principi.

Grazie alla collaborazione con alcuni soci volontari, altre associazioni del territorio ed enti sportivi, ARK 21 sta creando una rete di laboratori per fornire a questi ragazzi gli strumenti per immettersi in una realtà lavorativa al pari delle loro possibilità, valicando ogni limite.