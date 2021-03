A Termoli le tende, cantiere aperto al Cardarelli e Vietri vuoto: Striscia la Notizia a Larino (VIDEO)

Emergenza Covid: «Il Molise è in zona rossa e la situazione sanitaria al collasso. A Termoli c’è un ospedale da campo con le tende, un cantiere aperto a Campobasso mentre a Larino un ospedale perfettamente funzionante in ogni sua parte, già pronto, nuovo ma che non viene utilizzato». A denunciare quanto sta accadendo in regione l’inviato di Striscia la Notizia, Riccardo Trombetta. «La situazione sanitaria è al collasso – ha detto Trombetta durante il servizio e il Molise è l’unica regione italiana senza un centro Covid dedicato. Una situazione assurda – continua Trombetta – anche perché da mesi e mesi centinaia di comuni molisani propongono alla Regione e all’Asrem il Vietri di Larino, struttura perfettamente funzionante». Nel servizio spazio anche al presidente della Regione Molise, Donato Toma, alle associazioni e al sindaco di Larino, Pino Puchetti.