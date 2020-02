A Termoli le spiagge più adatte ai bambini: c’è la Bandiera Verde

La cerimonia di consegna ufficiale si terrà il 27 giugno ma la notizia è già arrivata. Anche per il 2020 Termoli si conferma l’unica città costiera molisana ad aver ottenuto ancora una volta la Bandiera Verde dei pediatri, il riconoscimento assegnato alle spiagge italiane giudicate ideali per i piccoli. Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo Termoli ha mantenuto i requisiti per ottenere l’ambito vessillo. “I requisiti delle località di mare per i bambini sono piuttosto semplici – spiega il professor Italo Farnetani, pediatra e professore di comunicazione scientifica all’Università Bicocca di Milano nonché presidente del comitato tecnicoscientifico di pediatri che cura l’iniziativa -, sabbia, un po’ di spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che possano andare in sicurezza in acqua. A questo proposito i pediatri hanno sempre privilegiato le spiagge attrezzate dove ci fosse la presenza degli assistenti di spiaggia, figura indispensabile per intervenire in caso di emergenza, ugualmente è importante scegliere spiagge attrezzate anziché spiagge libere per la garanzia di pulizia, perciò sicurezza in spiaggia e la presenza anche di un bar che possa rispondere alle varie esigenze dei bambini, per esempio per lo spuntino di metà mattinata, la merenda, oppure anche scaldare latte o altri pasti. La bandiera verde pertanto indica una località adatta ai bambini, sia per le caratteristiche della spiaggia, sia per la presenza di offerta turistica e attrezzature dedicate ai bambini”.