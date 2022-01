Ha aspettato che passasse la mezzanotte e si fosse entrati ufficialmente nel 2022 per venire al mondo. 3060 di amore in formato batuffolo rosa, è Giusy la prima nata del nuovo anno all’ospedale di Termoli. La piccola di Portocannone è venuta al mondo alle 4.30 di mattina e sta benissimo come la mamma.