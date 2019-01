A Termoli la ‘marcia della Pace’ tra testimonianze e preghiere

REDAZIONE TERMOLI

Torna la marcia della Pace a Termoli con la Giornata diocesana della pace. L’evento è promosso dalla diocesi di Termoli-Larino e coordinato dall’Azione Cattolica in collaborazione con la Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali. Sul palco allestito in piazza Monumento si sono alternate delle testimonianze e uno spettacolo musicale con la band dei Baraonda. Poi è partita la marcia della pace che si concluderà in piazza Duomo con la messa celebrata in cattedrale dal vescovo, Gianfranco De Luca. Presente in piazza anche Matteo Chiani (che abbiamo intervistato) rappresentante della Comunità Papa Giovanni XXIII, che ha partecipato all’Operazione Colomba ed è da poco tornato dal Libano dove ha vissuto un’esperienza di servizio, di convivenza con profughi siriani e di animazione per i più piccoli.