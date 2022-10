A Termoli il primo “Parco degli Ulivi – Parco della biodiversità olivicola molisana”

Domenica la sesta giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi



Torna domenica trenta ottobre la “Camminata tra gli ulivi”.

Si tratta della sesta giornata nazionale che si terrà anche a Termoli come in altri 160 comuni italiani.

A presentare l’iniziativa il consigliere comunale Nicola Malorni, nonché vicepresidente nazionale dell’associazione Città dell’Olio, l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile e il presidente del Lions Club Termoli Tifernus Francesco Cristaldi. Una giornata che si annuncia piena di sorprese in quanto, così come riferito da Malorni, sarà presentato il progetto di rigenerazione urbana che prevede la piantumazione di nuovi piccoli ulivi. Domenica prossima, in Via Volturno, sarà così tenuto a battesimo il nuovo “Parco degli Ulivi” voluto per tenere attività sociali e per illustrare le innumerevoli qualità dell’olivo anche nei confronti dell’ambiente in cui si trova. Per il progetto di rigenerazione urbana è stato ringraziato l’assessore Vincenzo Ferrazzano e il Comune di Termoli che si sono messi subito a disposizione per trasformare uno spazio verde della città in un autentico parco urbano didattico.

Il Lions poi darà il proprio contributo donando 50 piccoli ulivi di diverse varietà autoctone molisane che saranno piantati nella stessa area. Il progetto del parco urbano voluto a Termoli sta già diventando una sorta di punto di riferimento per molti altri centri che ipotizzano di realizzare lo stesso progetto.

“Si realizza un sogno – ha spiegato Nicola Malorni -, un parco urbano dove far conoscere la biodiversità olivicola del Molise. Verrà prodotto olio extravergine di ulivo come strumento di promozione del benessere, un prodotto destinato ai ragazzi della Casa di Kore e di altre realtà che rappresentano categorie deboli”.

Domenica per la sesta giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi” sarà presente anche Pasquale Di Lena dal quale nacque l’idea di creare un’associazione che rappresentasse una realtà produttiva molto importante per la nostra Regione e non solo. Ci saranno degustazioni, la piantumazione delle nuove piante e un tour della durata di circa 3 ore a partire dalle 9,30, orario stabilito per il raduno di tutti i partecipanti che si ritroveranno in Via Volturno. Per terminare un flash mob con l’abbraccio ideale delle piantine di olivo.