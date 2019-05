A Termoli il Primo Meeting Internazionale degli Alberghi Diffusi di Italia e Giappone

REDAZIONE TERMOLI

Si terrà il prossimo martedì 7 maggio a Termoli, in occasione della 22esima assemblea nazionale, il primo Meeting Internazionale degli Alberghi Diffusi provenienti sia dalle regioni italiane che dal Giappone. L’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi (ADI) ha infatti contribuito alla nascita dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi del Giappone (ADJ), un’evoluzione del grande interesse nato da pochi anni dal turismo nipponico verso l’albergo diffuso, un ennesimo ed importante passo in avanti per l’esportazione nel mondo del modello originale di ospitalità “made in Italy”, tutelato e valorizzato dall’ADI. Al meeting oltre alla folta delegazione giapponese parteciperanno circa 50 strutture turistiche italiane associate, tra cui i quattro soci molisani: Residenza Sveva, Locanda Alfieri, Borgo Tufi e La Piana dei Mulini. Importante sarà anche la partecipazione dell’importante giornalista del Touring Club, Teresa Cremona, punto di riferimento dell’editoria turistica italiana. Al meeting, riservato agli alberghi diffusi, saranno inoltre presenti anche responsabili del tour operator giapponese specializzato sugli alberghi diffusi e sarà occasione di confronto su possibili scenari e accordi promo-commerciali da poter intraprendere congiuntamente tra i due Paesi. Gli ospiti giapponesi avranno la possibilità di visitare il territorio molisano e le strutture associate.