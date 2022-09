A Termoli il ministro Giorgetti inaugura la sede della Lega Molise

Il Ministro dello Sviluppo economico del governo Draghi, Giancarlo Giorgetti è arrivato in Corso Umberto I a Termoli per l’inaugurazione della sede elettorale della Lega. Nella serata di ieri, 8 settembre, era già giunto nella città adriatica dove ha cenato con il direttivo della Lega Molise e alloggiato all’hotel Santa Lucia. Alle 9 di questa mattina, 9 settembre, ad attenderlo c’erano diverse persone. Una fitta agenda di impegni per questa giornata che lo vedrà impegnati anche alle 10 in un incontro con gli imprenditori al Cosib e successivamente a Campobasso dove è atteso alle 12.15 alle Semolerie Molisane dei fratelli Ferro e poi al Pastificio La Molisana. Nel pomeriggio, alle 15, inaugurerà la sede della Lega in corso Vittorio Emanuele.“I molisani devono riscoprire l’orgoglio della propria identità. Parliamo ad esempio della Gigafactory, è importantissimo che sia stata scelta Termoli. Stellantis ha valutato che proprio qui ci sono le condizioni ideali”.

