A Termoli Fratelli d’Italia ha reso omaggio ai martiri delle Foibe

Oggi, 10 febbraio, è il Giorno del ricordo istituito nel 2005 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. E da quel 2005 che si rende omaggio con una corona di fiori alle tante vittime della strage. Questa mattina, 10 febbraio 2023, in Largo Martiri delle Foibe a Termoli, Fratelli d’Italia ha reso omaggio alle anime innocenti. Presenti il senatore Costanzo Della Porta, il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Luciano Paduano e una componente di Gioventù nazionale. All’inizio della commemorazione c’è stato anche un minuto di silenzio per tutte le vittime del terremoto tra Turchia e Siria.