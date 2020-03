A Termoli chiuse tutte le scuole per sanificazione e igienizzazione

Come da ordinanza il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha predisposto la chiusura di tutte le scuole della citta’ per i giorni di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 marzo 2020 al fine di espletare gli interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici, consentendo nelle scuole l’accesso di personale scolastico e comunale eventualmente ritenuto necessario per il supporto agli interventi in parola.