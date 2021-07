A Termoli attivata la Guardia medica Turistica fino al 22 agosto

L’Asrem ha comunicato l’attivazione della Guardia Medica Turistica a Termoli. Il servizio sarà operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20, fino al prossimo 22 agosto, presso i locali del Distretto Sanitario di Termoli in Via del Molinello 1.

Il servizio è già attivo. Dopo Campomarino, dunque, anche Termoli avrà la guardia medica. Un servizio di vitale importanza anche in considerazione dell’aumento di quasi il doppio della popolazione in città con l’arrivo dei turisti.