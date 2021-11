Abbandonate sotto un ponte di Termoli le tre cucciole di due mesi hanno bisogno di assistenza sanitaria

“Non sappiamo se è stato un segno del destino o un semplice caso a non far finire in tragedia l’abbandono di tre cucciole lasciate sotto un ponte all’interno di una scatola, che non appena è stata avvistata, ha fatto insospettire i volontari dell’OIPA di Termoli che erano di passaggio nella zona”. E’ questo il racconto fatto dai volontari dell’Oipa di Termoli dopo il ritrovamento delle 3 cagnoline.

“Impaurite e tremanti sotto una pioggia battente, Marcella, Lady e Roby, così sono state chiamate le tre cucciole di appena due mesi di vita, sono state messe subito in sicurezza e una volta rifocillate, portate in un luogo sicuro.

Le tre cucciole sono state sottoposta ad una accurata visita veterinaria

A seguito di un’accurata visita veterinaria, le cucciole, che sono risultate sottopeso ma, per fortuna, in discrete condizioni di salute, sono state subito sottoposte ad una cura mirata per la rogna a cui seguirà un trattamento di profilassi sanitaria. Una volta che saranno tornate in forze, le piccole, futura taglia media, potranno essere adottate”.

Info sulle cucciole e le adozioni: Luigina Campanaro, vicedelegata OIPA Termoli, Tel. 342 7212047, vice-termoli@oipa.org