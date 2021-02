A seno nudo per strada importunando i passanti e violando coprifuoco, fermata dai Carabinieri

Diverse le segnalazioni giunte nella notte tra giovedì e venerdì ai Carabinieri di Termoli che sono dovuti intervenire in strada. Secondo quanto riportato da Primo Piano Molise i militari dell’Arma sono intervenuti in quanto una donna, in abiti succinti e a seno scoperto, stava importunando i passanti, violando anche il coprifuoco. La donna è stata portata dai Carabinieri al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli ma una volta arrivata si sarebbe nuovamente allontanata per continuare a molestare chiunque incontrasse per strada.