A Sant’Angelo in Grotte il suggestivo incendio del campanile (VIDEO)

Uno spettacolo suggestivo anche quest’anno a Sant’Angelo in Grotte – comune di Santa Maria del Molise – per il tradizionale incendio del campanile. I caratteristici fuochi pirotecnici sabato sera hanno entusiasmato i numerosi turisti arrivati per l’occasione presso il borgo medievale in provincia di Isernia.

La manifestazione, che si svolge nell’ambito dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo, ha avuto inizio nel pomeriggio con l’esibizione per le vie del paese della Premiata Banda “Città di Castelpetroso”. Alle 19:30 una solenne processione in cui il quadro di San Michele è stato portato dai fedeli dalla Chiesa madre, alla grotta di San Michele dove è stata celebrata la santa messa.

Alle 21, infine, l’inizio di una fiaccolata per le vie del paese, che si è concluso con il famoso incendio del campanile. Dopo lo spettacolo pirotecnico spazio alla musica in piazza Colonna, in compagnia dell’orchestra spettacolo “Simpatici Italiani”.