A Santa Croce di Magliano 68 casi positivi, 2 le persone in ospedale: l’appello del sindaco

Il primo cittadino Florio: «Uscire solo per motivi strettamente necessari»

Covid, l’aumento esponenziale dei contagi in regione e soprattutto in Basso Molise, non ha risparmiato Santa Croce di Magliano dove il numero dei contagiati è salito a 68 e sono ben 2 le persone ricoverate in ospedale. A renderlo noto il sindaco Florio in un post affidato ai social: «Visto il trend negativo degli ultimi giorni, ad oggi domenica 14/febbraio/2021 , il numero dei contagiati al Covid-19 , è salito a ben 68 (comprese le 2 persone ospedalizzate ), faccio appello alla coscienza e alla responsabilità di tutti per il rispetto delle regole, invitando ad uscire il meno possibile e solo ed esclusivamente per motivi strettamente necessari ed essenziali inderogabili. Anche nell’ambito familiare, evitiamo quanto più possibile, i contatti. Siamo in zona rossa almeno per un’ altra settimana. Evitiamo che venga prolungata ulteriormente».