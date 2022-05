A San Giuliano del Sannio torna la parata dei fucilieri in processione in onore di San Nicola

Dopo due anni di stop oggi, 9 maggio, nella comunità di San Giuliano del Sannio si è tornati a rivivere con fervore e devozione la festa del patrono San Nicola con la processione e la parata dei fucilieri, i quali hanno sfilato in due file in testa al corteo sparando con i tradizionali archibugi ad avancarica lungo il tragitto che si snoda tra le strade del centro storico e del borgo antico. Nel 2020, con la pandemia si fermò tutto, mentre lo scorso anno ebbe luogo la sola messa in piazza Libertà cui partecipò una ridotta rappresentativa di fucilieri.

Secondo quanto si apprende dall’associazione “Fucilieri di San Nicola”, la tradizione risalirebbe al 1724 quando l’allora arciprete, avendo commissionato la statua lignea del santo, la fece accogliere dalla popolazione con spari di fucile in segno di giubilo. Altri però ritengono che la tradizione fosse ancora più antica e legata alla transumanza degli armenti dalla vicina Puglia: forse le insegne di San Nicola sono state portate dai pastori del Matese che trascorrevano una buona parte dell’inverno nella vicina Puglia.