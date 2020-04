A San Giovanni il “panaro” solidale, il grande cuore dei campobassani

E’ apparso questa mattina su una panchina di via San Giovanni a Campobasso. Il “panaro” solidale, già presente in molte realtà italiane, è arrivato anche in uno dei quartieri più popolosi di Campobasso. “Chi può metta, chi non può prenda”. Un gesto di solidarietà che, in questi momenti difficili può fare la differenza, ma soprattutto scalda il cuore. Solo uniti usciremo da questa guerra che tutti stiamo combattendo. E anche i piccoli gesti come questo servono ad unire e a combattere. Insieme.