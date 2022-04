A San Giovanni Battista torna la via Crucis vivente: domenica l’evento

La Pia Unione San Giovanni Battista di Campobasso, la più antica delle Confraternite del capoluogo di regione, in collaborazione con la parrocchia San Giovanni Battista e con gli altri gruppi parrocchiali, curerà la suggestiva rappresentazione della “Via Crucis vivente”, giunta alla XI edizione.

La manifestazione si terrà domenica 3 aprile 2022, alle ore 20.00 nel piazzale antistante il convento di San Giovanni Battista.

Un appuntamento significativo e davvero toccante, coinvolgente, che non ha nulla a che vedere con la tradizionale Passione, ma che attraverso la preghiera e il commento alle XV stazioni, ripercorre le ultime ore di vita di Gesù, mettendo in scena le tappe più significative della tradizionale “Via Crucis” .

Tutti possono intervenire per assistere, gratuitamente, alla importante manifestazione. Un vero e proprio esercito di figuranti si cimenterà, con passione ed entusiasmo, in una delle rappresentazioni più coinvolgenti e suggestive della storia cristiana, in un incantevole ambito e in un contesto ricco di palpante emotività e spiritualità.

La lodevole iniziativa, che si terrà all’aperto, riprende il suo percorso dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia.