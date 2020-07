A salire sul peschereccio sarà un quadro di San Basso, la statua rimane in Cattedrale

Non sarà la statua di San Basso ad uscire in mare con il vescovo De Luca ed il sindaco Roberti. Al suo posto sulla barca che verrà estratta ci sarà un quadro raffigurante San Basso. La decisione sarebbe stata presa in ossequio alle altre manifestazioni religiose che si sono già svolte in Molise e che sono state per forza di cose celebrate in maniera differente per via del Coronavirus. La statua di San Basso rimarrà in Cattedrale e i fedeli si potranno recare lì per un saluto ed una preghiera al Santo sempre nel rispetto delle norme anticintagio.

L’estrazione del peschereccio che avrà l’onore di portare il quadro di San Basso nella professione post emergenza Covid-19 si conoscerà nella serata di domani, venerdì 24 luglio, al termine dell’estrazione che si terrà a porte chiuse presso la sala consiliare. Il Quotidiano del Molise seguirà in diretta Facebook sulla pagina quotidianomolise.it l’estrazione per permettere a tutti coloro che non potranno partecipare di seguire la manifestazione anche da casa.