A Roccamandolfi la prima gara di Scaler Extrem degli Spider Scaler Team

di Marika Galletta

Il 30 Aprile nel territorio di Roccamandolfi, si svolgerà la prima gara di scaler extrem con percorso in natura e percorso bambini. Lo scaler extrem è l’evento che unisce gli appassionati del modellismo radiocomandato, in particolare lo scaler fuoristrada in scala 1:10.

L’evento è organizzato dagli Spider Scaler Team, in collaborazione con il Team di BloccaTutto Racing, con il patrocinio gratuito del Comune di Roccamandolfi e con gli sponsor: Ivan 84 Factory, Gianni modellismo, Crawler performance parts, White garage, Dm3d RACING, Revolver filling, S.S.P.P. Garage.

Il percorso in natura si svolgerà in due località ricadenti nel Comune di Roccamandolfi: zona Cascata Rio e Prece di Fuffa. Lo start è fissato alle ore 08.00 di domenica 30 Aprile.

Diversi i percorsi tracciati su roccia, nel massimo rispetto della natura. Verranno poste delle palline per creare ostacoli, ovvero porte dove il pilota dovrà far passare il proprio modello, mettendo alla prova la propria abilità e bravura. L’obiettivo dei piloti sarà quello di attraversare il percorso composto da 10 porte nel minor tempo, toccando meno palline possibili. Designati diversi premi ad estrazione, messi tutti a disposizione dagli sponsor, per i gareggianti con il minor numero di penalità. Ai primi tre podi delle diverse categorie di appartenenza, verranno assegnate le coppe.

Il primo evento molisano, ma di rilievo nazionale che farà conoscere e vivere i sentieri di Roccamandolfi con il modellismo radiocomandato. Saranno infatti in gara diverse regioni italiane come la Sicilia, il Lazio, la Campania, l’Emilia Romagna, le Marche, la Toscana, l’Abruzzo che senza indugio rimarranno stupite e rapite dal campo di gara.

A far parte dello Spider Scaler Team sono Vincenzo B., Vincenzo M. e RobertoT., un trio unito dalla passione per lo SCALER fuoristrada in scala 1:10. Un hobby per passione e soprattutto un’occasione per far conoscere il Molise e le sue bellezze naturalistiche, diffondendo la cultura del modellismo radiocomandato. Non mancano i ringraziamenti all’Amministrazione comunale di Roccamandolfi per l’accoglienza e la disponibilità profusa nella fase organizzativa. Il Sindaco Giacomo Lombardi si dichiara onorato di ospitare il primo evento molisano di Scaler Extrem e fiero delle sue bellezze naturalistiche che ben si prestano per l’occasione.