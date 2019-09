A Roberti il voto di sei consiglieri d’opposizione a Palazzo San Giorgio

I consiglieri del capoluogo tuttavia rivendicano la vicepresidenza dell’ente

I Consiglieri comunali Colagiovanni, Tramontano, Esposito, D’Alessandro, Fasolino e Pascale confermano la scelta di votare il candidato Roberti designato dalle forze di governo di questa Regione.

Nel contempo chiedono in maniera ferma e decisa che il Comune di Campobasso sia opportunamente rappresentato, attraverso il riconoscimento della Vice-Presidenza dell’Ente di via Roma. Si rammenta che in virtù della sciagurata legge Del Rio, non votano più i Cittadini, ma vige la regola del voto ponderato che viene espresso dagli Amministratori eletti in seno ai Consigli Comunali della Provincia. Consta che i consiglieri di Campobasso, presi singolarmente valgono più di un intero Consiglio Comunale di un qualsiasi Comune della Provincia. La Politica è fatta di orgogliosa rappresentatività reale e non di pseudo dichiarazioni che nascono post voto, al solo fine di accreditare meriti che mai sono esistiti e che mai faranno vincere le competizioni elettorali. Viva il Capoluogo di Regione! Viva la Città di Campobasso, il suo territorio, la sua popolazione, la sua storia!