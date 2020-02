A rischio soppressione il presidio di Polizia Ferroviaria in Molise

La denuncia dei sindacati di Polizia: ormai è deciso, i vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza hanno dato l’avvio alle procedure finalizzate all’individuazione della riorganizzazione della specialità della Polizia Ferroviaria

Si è tenuto un incontro tra l’amministrazione della Polizia di Stato e le organizzazioni sindacali rappresentative sul territorio nazionale ed entrando nei contenuti della riorganizzazione, sono stati evidenziati i precetti della legge 124/2015, meglio conosciuta come legge Madia, che prevede un sostanziale e considerevole taglio di presidi di Polizia Ferroviaria; taglio che ha colpito poche realtà, grazie alla disponibilità economiche aggiuntive reperite nel secondo correttivo del riordino delle carriere che consentiranno di assumere un numero complessivo di 3000 allievi agenti della Polizia di Stato per l’anno 2020. Il primo concorso di 1650 Agenti della Polizia di Stato è stato bandito nella fine del mese di gennaio, a stretto giro viene bandito altro concorso da 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, questo è quando riferisce Roberto PERSICHILLI segretario provinciale della Federazione sindacale SILP CGIL – UIL Polizia.

In merito alla pianificazione delle presenze territoriali di Polizia previste, è stata manifestata da parte della Federazione SILP CGIL – UIL POLIZIA la contrarietà alla chiusura del Posto di Polizia Ferroviaria di Campobasso, laddove la decisione dei vertici del Dipartimento della P.S. sarà irremovibile creerebbe non solo gravi conseguenze all’attività di sicurezza delle reti ferroviarie della regione Molise sul percorso CB-NA e CB-RM, ma anche prevedibili difficoltà lavorative per le squadre di Polizia Giudiziaria nella gestione dei rapporti con le competenti Procure della Repubblica. Il segretario generale provinciale della Federazione sindacale SILP CGIL – UIL Polizia Roberto PERSICHILLI, riferisce che tale misura precluderà al capoluogo di regione la fondamentale presenza di un necessario presidio di sicurezza della rete ferroviaria, che oggi svolge un importante ruolo di prevenzione, conseguenze ancora più accentuate per la regione se coniugate alla già attuata chiusura del Posto di Polizia Ferroviaria di Isernia. Lascio a tutti voi una riflessione, lo studente, il lavoratore, il semplice viaggiatore che prende il treno da Campobasso oggi si sente sicuro, perché vi è il posto di polizia Ferroviaria che effettua i controlli dal posto di partenza, salendo anche sul treno fino ad arrivare a Isernia – Venafro – Cassino dove solo in quest’ultima località, distante da Campobasso circa 100 Km, esiste un presidio di Polizia Ferroviaria. Possiamo solo immaginare cosa potrebbe accadere, se dovessimo perdere chi vigila per noi, durante il viaggio, all’interno della stazione, nei locali d’attesa, nel sotto passaggio ferroviario, nel confinante parcheggio, nonché nelle vicinanze del plesso. Ebbene si, sono sfiduciato e pessimista, questa situazione sicuramente non porterà del bene alla cittadinanza, credo che potrebbe verificarsi la minaccia della nascita della microcriminalità con episodi di furto, asportazione di rame, delinquenza, spaccio, prostituzione ,violenza, ecc….

L’attuale forza organica in servizio presso il Posto della Polizia Ferroviaria di Campobasso è di circa 10 unità, ha incessantemente svolto il proprio lavoro, attività esercitata su più quadranti, in particolare nelle fasce interessate all’orario di partenza e arrivi treni, riportando dati statistici ottimali, rendendo la stazione ferroviaria di Campobasso un posto sicuro. La chiusura del posto Polfer comporta la ricollocazione del personale in altri uffici di Polizia del capoluogo, senza considerare che si tratterebbe di spostare personale “qualificato ed altamente specializzato” abilitato ad attività di controllo preposte sia sui treni che sui binari.

Altra riflessione, gli Uffici della Polizia Ferroviaria sono di proprietà di Ferrovie della Stato, ciò che ruota all’interno della struttura in uso alla Polizia è sempre proprietario l’ente Ferrovie della Stato, quindi economicamente il taglio è uguale allo ZERO. Quindi, se escludiamo il motivo economico, dobbiamo pensare all’ottimazione delle risorse in campo che quotidianamente effettuano la prevenzione e la repressione dei reati, nonché la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito ferroviario; appare ininfluente anche quest’ultima considerazione poiché l’attuale quadro in campo prevede personale del Posto di Polizia Ferroviaria attuare tutte le misure previste dalle vigenti normative nel raggio di competenza della Stazione Ferroviaria non considerata tale solo per la via ferrata ma anche per le varie attività annesse all’utilizzo della struttura (parcheggio, attività commerciale) ed altri luoghi pertinenti all’uso comune. Tale incombenza andrebbe notevolmente a gravare sui servizi di controllo già pianificati dalla locale Questura, aumentando il numero delle risorse previste per questo scopo vanificando quelle già acquisite dal personale della Polfer che ha effettuato corsi specifici. Qui necessita soffermarsi un attimino, iniziando a domandarsi seriamente se il Viminale sia al corrente della realtà del nostro territorio…

Si chiede la sensibilità di tutti i cittadini, di valutare ed appoggiare questa iniziativa finalizzata a non far cessare il presidio Polfer a Campobasso, al fine di dare più tranquillità e sicurezza ai viaggiatori in modo di non perdere una risorsa acquisita nel tempo, sollecitando tutti i rappresentanti politici, ai quali viene inviata via e mail il presente comunicato per poter intervenire nelle sedi opportune.