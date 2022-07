“A rischio il torneo di Beach Volley a Isernia”

Duro attacco della consigliera comunale Matticoli

La consigliera comunale di opposizione Antonella Matticoli, ex assessore allo Sport, paventa il rischio che salti il tradizionale torneo estivo di beach volley di Isernia e mette sotto accusa l’amministrazione Castrataro:

“Dalle notizie che apprendiamo sembrerebbe che Isernia debba rinunciare quest’anno anche al consueto appuntamento con il Torneo di Beach Volley in Piazza Andrea d’Isernia. Un evento atteso e partecipato che nel periodo estivo movimenta il nostro centro storico promuovendo l’attività e la competizione sportiva per grandi e piccini.

Gli organizzatori dell’evento, che lavorano ogni anno alacremente, affrontando spese e incombenze, si rivolgono al Comune per collaborare alla buona riuscita della manifestazione. Negli anni precedenti abbiamo sempre garantito tale collaborazione, risolvendo il problema della temporanea interruzione del servizio delle soste a pagamento.

L’amministrazione infatti ha due possibili soluzioni: la possibilità di usufruire annualmente di un numero di giorni ‘liberi’ senza dover ristorare la ditta affidataria di alcun rimborso economico, ma l’amministrazione Castataro ha evidentemente deciso di sfruttare questa possibilità esclusivamente per le festività natalizie, o ancora di intervenire direttamente con lo stanziamento dei fondi necessari a coprire la quota del mancato introito nei confronti della ditta AJ Mobilità.

Evidentemente il Sindaco Castrataro ha ritenuto, operando una ben precisa scelta politica, di lavarsene le mani, suggerendo addirittura alla società sportiva organizzatrice di accordarsi autonomamente con la ditta, una ditta affidataria di un servizio pubblico per conto dell’Ente, pagando il

dovuto. L’assessorato allo sport ha sempre a disposizione dei fondi, per quanto esigui, per far fronte a queste evenienze, o ancora l’amministrazione può intervenire operando un prelievo dal fondo di riserva. Insomma sono tante le soluzioni che l’Ente ha a disposizione per individuare poche migliaia di euro e permettere lo svolgimento di un evento sportivo che si tiene ormai da anni, non di certo quella di lasciare sole le società che con grandi difficoltà tentano di promuovere attività a beneficio dell’intera collettività. L’amministrazione d’Apollonio ha sempre dimostrato di apprezzare e sostenere gli sforzi di chi opera in questo settore, non solo risolvendo il problema soste ma riconoscendo alle società organizzatrici anche un contributo economico.

Sgomberiamo quindi il campo da equivoci, il problema in questo caso non sono gli stalli blu ma la volontà politica e la capacità amministrativa, quanto fatto negli anni precedenti ne è la conferma”.