A rischio il concerto di Jovanotti a Vasto per mancanza dei requisiti di sicurezza

Il mega concerto di Lorenzo Cherubini, in arte “Jovanotti”, in programma il 17 agosto prossimo sulla spiaggia di Vasto è al momento bloccato. A renderlo noto il prefetto di Chieti. Il motivo? La mancanza dei necessari requisiti di sicurezza a salvaguardia dell’incolumità dei migliaia di fan che vorranno prendervi parte.

Rischia quasi sicuramente di saltare, quindi, il Jova beach party. Il Prefetto precisa che gli organizzatori hanno presentato a marzo un progetto bocciato dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e tale progetto così è rimasto. Su un eventuale luogo alternativo sono proprio gli organizzatori a dover decidere ma a un mese di distanza sembra difficile cambiare location. Oltre 40mila i biglietti venduti.

FOTO FACEBOOK