A rischio gli stipendi di gennaio alla Fondazione Gemelli

Allarme stipendi per i lavoratori della Fondazione Gemelli, 470 tra sanitari, parasanitari e amministrativi che, il 27 di questo mese, potrebbero non ricevere la loro retribuzione di gennaio.

La Regione infatti avrebbe appena fatto sapere al Gemelli di non essere in grado di pagare le fatture di settembre e ottobre, proprio mentre è in atto una nuova lite giudiziaria con la Fondazione, dopo il decreto di Toma che ha tolto la facoltà di prescrivere cure radioterapiche ai medici di contrada Tappino.

Insomma un nuovo ‘’casus belli’’ nel complesso teatro di guerra della sanità molisana. In serata, Stefano Petracca, il presidente del Gemelli, ha convocato immediatamente personale e sindacati ed ha annunciato le difficoltà a pagare gli stipendi di gennaio a causa dei mancati pagamenti da parte della Regione.