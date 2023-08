A Ripalimosani torna il Palio delle Quercigliole

Appuntamento l’11 e il 12 agosto con la tradizione corsa, momenti musicali e gli altri eventi dedicati alla Madonna della Neve

Solo tre giorni e la festa più importante dell’anno per Ripalimosani prenderà il via. Fatta di fede e tradizione, la manifestazione dedicata alla Madonna della Neve avrà come sempre il suo momento più spettacolare il 12 di agosto con il Palio delle Quercigliole, organizzato dall’associazione Palio e giunto quest’anno all’edizione 218. “Abbiamo sostenuto con tutti i nostri mezzi a disposizione l’allestimento di questa festa: fondi all’associazione, personale, strumenti e competenze – ha dichiarato il sindaco Marco Giampaolo – perché è la festa della nostra identità. L’associazione si è occupata della corsa, la proloco con grande dedizione ha organizzato le serate, il parroco ha gestito tutta la parte religiosa. Un grazie sincero ai tanti che hanno dedicato tempo e impegno alla nostra tradizione. E un merito speciale alla struttura comunale che ci ha seguiti risolvendo tutte le difficoltà burocratiche, e non solo quelle, che l’evento comporta”.

“Tanto lavoro come sempre soprattutto per garantire la sicurezza, tanta passione per questa festa, ora siamo allo start – ha detto il presidente dell’associazione Palio Marco Di Matteo. – E poi tanta tanta voglia di divertirci, emozionarci e mangiare bene”. Previsti infatti gli stand con cibi tipici per ogni gusto, la giornata sarà l’occasione per stare all’aria aperta in compagnia.

Le manifestazioni religiose partiranno il giorno 11 con la processione che riporta la Madonna alla cappella delle Quercigliole. Il 12 la santa messa sarà in campagna.