A Riccia sconto sulla Tari per coloro che adotteranno un cane randagio

RICCIA

Un’originale iniziativa è stata promossa dal Comune di Riccia a favore dei nostri amici a 4 zampe che sempre più spesso finiscono abbandonati o con il popolare i canili della regione.L’assessore comunale all’ambiente Domenico Panichella ha reso noto che è possibile, per i privati che ne facciano richiesta, adottare un cane randagio preso in paese e ospitato presso il canile convenzionato. Agli stessi sarà riconosciuto un contributo economico annuo corrispondente all’importo della TARI versata dal nucleo familiare, nella misura massima di 200 euro per i 3 anni successivi a quello di adozione.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso il Comune.