A Riccia il workshop “I valori storici e ambientali del bosco Mazzocca: stato dell’arte e prospettive future”

È in programma per sabato 13 luglio, presso la località ”Bosco Mazzocca” del Comune di Riccia, con inizio alle ore 17:00, l’incontro dal tema “I valori storici e ambientali del bosco Mazzocca: stato dell’arte e prospettive future” che vedrà la partecipazione delle istituzioni, degli enti locali e degli operatori del settore agricolo e forestale. L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Riccia, rientra in un percorso avviato dalla nuova amministrazione che ha lo scopo di informare e formare, gli imprenditori locali in primis, circa le nuove opportunità di sviluppo rurale oggi disponibili, nell’ottica della multifunzionalità che una azienda sia agricola che forestale può avere. Il workshop viene realizzato in occasione della festa del santo patrono dei Forestali d’Italia San Giovanni Gualberto. Il programma prevede la celebrazione della Santa Messa e successivamente si darà inizio ai lavori del workshop. Dopo i saluti delle autorità ci sarà un intervento sulla storia sociale del bosco Mazzocca da parte del Consigliere delegato alla cultura del Comune di Riccia Antonio Santoriello, seguirà l’intervento dal titolo “il ruolo ecologico degli insetti” del Prof. Antonio De Cristofaro dell’Università degli Studi del Molise. Le conclusioni sul ruolo della multifunzionalità nello sviluppo rurale sono affidate a Luca Coromano, Assessore alle politiche agricole e forestali del Comune di Riccia.