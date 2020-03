A Riccia il 20esimo caso di positività al tampone Coronavirus

Una giornata campale sul fronte Coronavirus, quella di oggi lunedì 16 marzo. Il bilancio totale del numero di contagiati (che fino a ieri era stabile a 17 casi) ora sale a 20. Oltre a una donna di 84 anni di Campobasso e a un 37enne sempre del capoluogo, è dell’ultima ora la notizia secondo la quale è risultato positivo al tampone anche un 80enne di Riccia. Pare sia il genitore di un uomo tornato da poco dal Nord Italia. E sempre oggi la cronaca registra anche la triste notizia di un uomo di 82 anni di Termoli, ricoverato al Cardarelli di Campobasso da una decina di giorni.

Per ciò che concerne il caso di Riccia, alle 22 di stasera, il sindaco Pietro Testa ha dato l’ufficialità attraverso un post sul profilo facebook del Comune di Riccia:

«Concittadini,

vi informo che l’Asrem mi ha appena comunicato che un nostro concittadino e’ risultato positivo al coronavirus. Il paziente è ricoverato all’Ospedale Cardarelli e sta ricevendo le cure necessarie. I protocolli sanitari prevedono in capo all’Azienda sanitaria le verifiche per individuare le persone con cui è entrato in contatto ed eventualmente attivare le disposizioni di prevenzione. In particolare, potranno essere previste specifiche quarantene ricostruendo la catena dei contatti interpersonali e ogni altra esigenza. Alcuni familiari della persona positiva comunque erano già stati sottoposti a quarantena, in quanto rientranti nelle casistiche previste dai DPCM Covid-19. Vi chiedo quindi la massima collaborazione. Vi chiedo, altresì, di rispettare ancora in modo più severo le disposizioni in vigore.

Auguro, a nome di tutta la popolazione, la migliore guarigione al nostro concittadino; a tutti noi, la determinazione per essere capaci di superare insieme anche questa difficoltà».